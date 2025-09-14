Kayserispor-Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Göztepe, 5. haftada deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya. Kayserispor 2 puanla 14. sırada yer alırken, İzmir ekibi ise 8 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Göztepe, ilk hafta Çaykur Rizespor'u dış sahada 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. 2. haftada Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 3. hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçti. 4. haftada Konyaspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.