Fırsat haftası

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefleyen 13 puana sahip 4'üncü Göztepe, kazandığı takdirde önemli bir fırsat yakalayacak. Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılıların gözü bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarında da olacak. Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına göre Göztepe galip gelmesi halinde puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.

ASLAN ZİRVEDE FARKI AÇTI

Galatasaray ligde 7'de 7 yapıp 21 puanla zirvede tek başına yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen 5'inci Beşiktaş 6 maç sonunda 12 puan toplayarak Göztepe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü. Liderin en yakın takipçisi 2. Fenerbahçe ise 7 maç sonunda yenilgisiz 15 puan topladı. Geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişata sahip olan Samsun ise yine Göztepe'nin 1 puan gerisinde 6'ncı sırada. Göztepe'nin 1 puan üzerinde 14 puanlı 3'üncü Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek

10 NUMARA REKABETİ

Sarı-kırmızılılarda sezonun flaş ismi Nijeryalı Junior Olaitan'ın sakatlığının ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un ofansif orta saha oyuncusu arayışları sürüyor. Kurt hoca, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında Efkan Bekiroğlu, Rhaldney ve Ahmet Ildız'dan birine 10 numarada şans vermeyi planlıyor. Bulgar hoca, Olaitan'ın Beşiktaş karşılaşması sonrası yaşadığı sakatlık sonrası, Eyüpspor deplasmanında Efkan'ı 10 numarada kullanmıştı. Ardından deneyimli oyuncuyu çıkarıp, yerine asıl pozisyonu merkez orta saha olan Rhaldney'i 10 numaraya çekmişti. Miroshi de Rhaldney'in boşalttığı 8 numara mevkisini doldurmuştu. Deneyimli antrenörün, hafta içinde idmanları takip ederek ve taktiksel kararını verdikten sonra 3 oyuncudan birine ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

ARDA'DAN ARNAVUTLUK'A RET

Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen ve Göztepe'deki başarılı performansıyla vitrine çıkan sağ bek Arda Okan Kurtulan, Arnavutluk A Milli Takımı'ndan davet aldı. Ancak başarılı oyuncu, Trendyol Süper Lig'deki kural nedeniyle yabancı statüsünde sayılacağı ve Türkiye'den gelebilecek olası milli takım davetini beklediği için bu teklifi geri çevirdi. Arnavutluk vatandaşlığı olan 2002 doğumlu oyuncu, daha önce 11 kez Balkan ülkesinin U21 takımında forma giymişti. Aynı zamanda Kuzey Makedonya vatandaşlığı da bulunan Arda, Makedonya'nın U21 ve U19 takımlarında da toplam 8 kez şans buldu.