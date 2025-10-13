Godoi patlaması

kadrosuna katıldığında, ilerleyen yaşı ve Brezilya 2. Ligi'nden geldiği için şüpheyle yaklaşılan Allan Godoi, başarılı performansıyla kendisini eleştirenlere, sahada yanıt verdi. İlk haftalarda savunma üçlüsüne girmekte zorlanan Allan Godoi, son 3 maçta defansın vazgeçilmezi oldu. Furkan Bayır ve Taha Altıkardeş'in rotasyonda önüne geçen deneyimli stoper, müdafaa hattında Heliton ile Bokele ile iyi bir uyum yakaladı. Brezilya 2. lig takımı Operario'ya 92 bin Euro (4 milyon TL) serbest kalma bedeli ödenerek 2 yıllığına kadroya katılan Godoi'nin yıllık maaşı da 136 bin Euro (6 milyon 500 bin TL). Çok ekonomik ücretlerle yine bir yeteneği yaşı ne olursa olsun keşfetmeyi başaran Göztepe scout ekibi, az parayla çok iş yapılabileceğini futbol kamuoyuna göstermiş oldu. Sarı-kırmızılıların, devre arasında da elini çabuk tutarak Allan Godoi'nin mukavelesindeki 1 yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı ve Sambacı'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Kariyeri alt liglerde geçen Godoi'yi keşfetme başarısı gösteren sarı-kırmızılı teknik heyetin, devre arası transfer döneminde de yine aynı politikayı uygulayarak, özellikle hücum hattına bir yıldız adayı mutlaka alacağı ve araştırmalarına devam ettiği öğrenildi.

EFSANELER UNUTULMADI

GÖZTEPE Spor Kulübü, iki efsane futbolcusu Nevzat Güzelırmak'ın vefatının 5., Gürsel Aksel'in ise 47. yılını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla andı. Sarı-kırmızılılar, Yeni Asır Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmış olan Güzelırmak ile ilgili olarak, "Türk futbolunun ve kulübümüzün unutulmaz isimlerinden, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" dedi ve Güzelırmak'ın, "Bütün hayatımız, helali hoş olsun, Göztepe'yi temsil etmekle geçti' sözünü paylaşımına ekledi. Aksel ile ilgili olarak da, "Koca Kaptan Gürsel Aksel'i vefatının 47. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" derken Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık" sözü, açıklamada yer aldı.