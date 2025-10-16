Avrupa inadı

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın Avrupa hedefini net ifadelerle dile getirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu hayali muhteşem taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

"AYNI HAYALİN PEŞİNDEYİZ"

Stoilov, Göztepe'nin büyük bir proje içerisinde olduğunu belirterek, "Eksiklerimizin farkındayız ama bu takımın karakteri, enerjisi ve taraftarıyla birlikte Avrupa sahnesine çıkacak gücü var. Hepimiz aynı hayalin peşindeyiz. Bir kulüp 2-3 yıl boyunca istikrarlı ve doğru çalışırsa başarı zaten kaçınılmaz olur. Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar bunu fazlasıyla hak ediyor. Genç, dinamik ve istekli bir takımız. Hep birlikte çalışmaya devam edersek, Göztepe'yi Avrupa arenasında görmek hiç de uzak değil" diyerek sözlerini tamamladı.

"KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında belirledikleri hedeflerin altını çizerek, "Şu ana kadar hak ettiğimiz puanları aldığımızı düşünüyorum. Savunmada geçen sezona göre daha kompakt bir takım olduk, ancak hücumda çok daha verimli olmalıyız. Gol pozisyonlarını değerlendirip bitiriciliğimizi geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yeni yılda sadece kadroyu genişletmek değil, kaliteyi artırmak istiyoruz. Özellikle hücum hattında

"HEDEFİM OYUNCU GELİŞİMİ"

Başarılı Bulgar teknik direktör, "Genç ve yerli oyuncuların gelişimi bizim için çok önemli. Kulüpler bizi sadece sonuç almak için değil, oyuncuları daha iyi hale getirmek için göreve getiriyor" diye konuştu. Takımın kalecisi Mateusz Lis'in performansından memnun olduğunu ifade eden Stoilov, "Rekabet arttıkça performans da yükseliyor. Lis şu anda ligin en formda kalecilerinden biri" diye konuştu.