Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk

İZMİR'İ Sultanlar Ligi'nde temsil eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın genç orta oyuncusu İlayda Uçak, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Takımın ruhuna ve Göztepe camiasının atmosferine hayran olduğunu söyleyen 22 yaşındaki İlayda, "Bu kulübe inandım. Göztepe, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu" dedi. Bir İzmirli olarak sarı-kırmızılı projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Uçak, "Böyle unutulmayacak bir projenin içinde yer almak benim için hem mutluluk hem de gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Geçirdiği sakatlık sürecine rağmen kendisine güvenen kulübe minnettar olduğunu belirten genç oyuncu, "Geçen sene buraya geldiğimde bazı sakatlıklarla uğraşıyordum ve bu kısa süren bir süreç değildi. Buna rağmen beni kabul eden Başantrenör Ataman Güneyligil ve Göztepe ailesine çok minnettarım. Ataman abi benim için çok özel bir yerde. Bir oyuncuya güven vermek, elinden tutmak bazen zor olabiliyor ama o ne istediğini çok net bilen, iletişimi güçlü bir insan. Gerekirse bizimle uğraşır, kötü polisi oynar, kızar ama sonunda hep sevgiyle ba��lar. Takımın temel taşı o" ifadelerini kullandı.

"ENERJİMİZ VAR"

TAKIM içindeki güçlü birlikteliğe değinen İlayda, "Takım içindeki enerji çok güzel bir boyutta. 14 kadını bir araya getirip düzeni sağlamak kolay değil. ama bunu çoğu zaman çok iyi başardığımızı düşünüyorum" dedi.

NEŞELİ VE BİR O KADAR DA HIRSLI

KENDİSİNİ "neşeli ve bir o kadar da hırslı" olarak tanımlayan İlayda Uçak, sahada olmanın değerini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini belirtti. İlayda, "Bu kadar fiziksel sıkıntı yaşadıktan sonra sahada olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsun. Bundan ayrı kaldığım dönemler bana çok şey öğretti" diye konuştu. Genç voleybolcu, maç öncesi rutinleriyle ilgili soruya ise gülümseyerek yanıt verdi: "Evet, totemlerim var ama onları paylaşmayı çok tercih etmiyorum."