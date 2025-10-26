Galatasaray Göztepe maçı sonrası olay yorum: Hakem adil olsaydı…

Göztepe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Galatasaray önünde nasıl performans sergileyeceğini tüm Türkiye merak ediyordu.Geçen hafta Alanya karşında 83 dakika iyi oyun talihsiz bir şekilde yenilen gol uzun bir aradan sonra yenilmezlik unvanını bırakması futbolcularından üzerinde stresi atmış olması belki mağlubiyet daha çok motive eder diye düşünüyordum. Göztepe'nin Galatasaray karşında hafta ortasında yazdığım gibi bu maç orta alan presi güce dayalı bir oyun oynayacağını hızlı oyun geçişleri iyi yaparsa burada puan puanlar alabileceğini yazdım. Bulgar teknik direktör Stoilov geçen haftanın kadrosunda kart cezalı olan takımın her şeyi Dennis'e ilk 11'de şans tanıdı.