Galatasaray Göztepe maçı sonrası olay yorum: Hakem adil olsaydı…

Göztepe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Galatasaray önünde nasıl performans sergileyeceğini tüm Türkiye merak ediyordu.Geçen hafta Alanya karşında 83 dakika iyi oyun talihsiz bir şekilde yenilen gol uzun bir aradan sonra yenilmezlik unvanını bırakması futbolcularından üzerinde stresi atmış olması belki mağlubiyet daha çok motive eder diye düşünüyordum. Göztepe'nin Galatasaray karşında hafta ortasında yazdığım gibi bu maç orta alan presi güce dayalı bir oyun oynayacağını hızlı oyun geçişleri iyi yaparsa burada puan puanlar alabileceğini yazdım. Bulgar teknik direktör Stoilov geçen haftanın kadrosunda kart cezalı olan takımın her şeyi Dennis'e ilk 11'de şans tanıdı.
Hakemin düdüğü ile beraber Göztepeli oyuncular öyle pres uyguladıkları ki Galatasaray ön bölgesinde oyun kurmalarına müsade etmediler. Osimhene de önlem alındı. Maçın başlarında Heliton ve Furkan, Barış Alper ile Yunus Akgün'e nefes aldırmadı.
Kaleci Lis'in uzun topu topunu çok iyi Janderson'un vuruşu kaleceyi geçip direkten geri döndü. Dönen topu Efkan Bekiroğlu tamamlayarak kaleci Uğurcan Çakır'ın yanında filelere gönderdi. Bu golden sonra Yaklaşık 50 bin seyirci sustu kaldı. Geçen seneki senaryo devam etti ve Göztepeli oyunculara yine uydurma bir kırmızı kart ile sahada eksik bırakıldı. Karttan sonra tabiki dengeler değişti. Rams Parkt'a bu akşam Göz Göz oynadığı futbolla taraftarlarını gururlandırdı. Eğer maçın hakemi adil bir yönetim gösterdeydi bu Göztepe İstanbul'dan mutlaka puanla dönerdi.
Son sözüm Göztepeli taraftarlara olacaklar. Onlar yine vazifelerini yaparak takımlarının yanında oldu.