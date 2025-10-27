İkinci haftayı da boş geçti! Göz-Göz Aslantepe’den çıkamadı

TRENDYOL Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Göz-Göz üst üste ikinci yenilgisini alırken, Cimbom ise ikide iki yaptı. 6'da Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1. 14'te Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





FURKAN'IN HATASI DENGE GETİRDİ

19'da Furkan'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1. 34'te Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. 38'de Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı. 42'de Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. KALEDE LIS'İN ÇABASI YETMEDİ

57'de Icardi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda Lis geçit vermedi. 61'de Sara'nın ortasında Osimhen'in şutunda Lis yine başarılı oldu. 63'te Yunus'un kafayla indirdiği topa Sara'nın ceza sahası yayı üzerinden gelişine şutu ağlarla bu

Buruk'tan 5 Stoilov'dan 1 değişiklikluştu: 2-1. 66'da Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu Lis çeldi, dönen topu Icardi tamamladı: 3-1. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Göztepe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.