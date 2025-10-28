Göz-Göz isyanda

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Karşılaşmanın kırılma anı 42'nci dakikada yaşandı. Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı.

OSIMHEN'E FAUL ÇALMADI

Göztepe ilk olarak Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını gerekçe göstererek resmi hesaplardan pozisyonun fotoğrafını paylaştı. "Biçildik" başlığı ile hakem Oğuzhan Çakır'a tepki koyan Göztepe daha sonra bir video paylaştı. "Her sene aynı film!" başlıklı görüntülerde Osimhen'in Arda Okan'a ve Bokele'ye fauller yaptığı görüntüler servis edildi. Göztepe'nin gönderilerine binlerce yorum yapıldı. Rams Park'a takımlarını desteklemek için gelen Göztepeli taraftarlar da maç bitiminde takımı tribünlere davet edip tezahüratlarla oyunculara moral verdi. Galatasaray deplasmanında tam 9 kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan kaptan kaleci Mateusz Lis, "11'e 11 çok iyi oynadık. Kırmızı kart maçı öldürdü. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

STOİLOV YİNE HAKEM KONUŞMADI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. Stoilov, "Hakemleri konuşmak benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben onlara odaklanıyorum. Bu kararları analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Ben bahane üretmeyi sevmiyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı karta kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli hale getirmeli. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi" dedi.

SARI-KIRMIZILILARDAN SAVUNMADA İKİ FİRE

BU sezon sakatlıklar nedeniyle özellikle savunma hattında zaman zaman sıkıntılar yaşayan Göztepe, bir darbe de Galatasaray karşısında yedi. İzmir temsilcisinin defansında teknik direktör Stoilov'un en fazla şans verdiği isimlerden biri olan Malcom Bokele, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalarak önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü. Göztepe'nin genç savunmacılarından Furkan Bayır da kolundan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Furkan'ın durumunun yarın netleşeceği öğrenildi