Lider Bodrum’un koltuğu sağlam

TRENDYOL 1'inci Lig'de şampiyonluk adaylarından Sipay Bodrum Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'yı Brazao ve genç yıldızı Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek zirvedeki yerini sağlama aldı. Liderlik için çekiştiği rakipleri Esenler Erokspor ve Çorum FK'nın haftayı puan kayıplarıyla kapatmasının ardından yeşil-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Muğla ekibi, rakipleriyle puan farkını 2 ve 3'e çıkardı. İyi bir seri yakalayıp 11 hafta sonunda 24 puana ulaşan Bodrum son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu süreçte sadece Esenler Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönme yolunda taraftarına büyük umut verdi.

EŞER: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

TEKNİK direktör Burhan Eşer, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ifade ederek, "Maçın ikinci yarısına golle başladık ve bizi rahatlattı. Ardından ikinci golü atarak önemli bir adım attık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.