Göztepe çıkış arıyor

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftada üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde bugün Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 600 TL ile 5 bin TL arasın değişiyor. Mücadele ayrıca beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan savunmacılar Allan Godoi ve Furkan Bayır, bugün oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.
EVİNDE YENİLMEDİ
Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Göz-Göz, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.
GÖZ- GÖZ'DE YENİ DENNİSLER YOLDA
GÖZTEPE, 2022-2023 sezonunda U19 takımı için getirdiği ve kısa sürede A takımın vazgeçilmezlerinden olan Nijeryalı Anthony Dennis örneğinde olduğu gibi, yeni yetenekler yetiştiriyor. Sarı-kırmızılılar, 2 genç Afrikalısı Zakaria Tindano ve Prince Manu'yu A takım idmanlarında değerlendiriyor. Daha önce altyapıya transfer edilen oyuncuların, önceki gün çekilen toplu idman fotoğrafında olduğu gözlendi. Fildişi Sahilli Tindano 18 yaşında ve sol bek pozisyonunda görev alıyor. Ganalı 18 yaşındaki Manu ise santrfor. Sarı-kırmızılıların, iki oyuncudan da beklentisinin büyük olduğu öğrenildi.
TAHA VE MİROSHİ İLK 11'E DÖNÜYOR
SARI-KIRMIZILI İzmir temsilcisinin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, stoperlerinden Allan Godoi, Malcom Bokele ve Furkan Bayır'ın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında savunmasını yeniden kurgulayacak. Deneyimli çalıştırıcının, bugünkü kritik müsabakada defans hattında Taha Altıkardeş, Heliton ve Novatus Miroshi üçlüsüne görev vermeyi planladığı belirtildi. Göz-Göz'de sakatlığı süren diğer oyunculardan sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra'nın bu hafta da forma giyemeyeceği bildirildi.