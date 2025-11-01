Haberler Göztepe Göztepe çıkış arıyor Göztepe çıkış arıyor Lige iyi bir başlangıç yapan ancak üst üste mağlubiyetlerle gerileyen sarı-kırmızılılar, bugün saat 17.00’de Gürsel Aksel’de Gençlerbirliği’ni yenip yeni bir sayfa açmak istiyor. HABER MERKEZİ











Trendyol Süper Lig'de son 2 haftada üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde bugün Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 600 TL ile 5 bin TL arasın değişiyor. Mücadele ayrıca beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan savunmacılar Allan Godoi ve Furkan Bayır, bugün oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.





EVİNDE YENİLMEDİ

Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Göz-Göz, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.