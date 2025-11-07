Gürsel Aksel’in golcüsü Juan

Süper Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisi sonrası Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de galibiyet golünü atan Juan Santos da Silva, sarıkırmızılıların iç sahada çilingiri oldu. Brezilyalı futbolcu iç sahadaki son iki galibiyeti getiren gollere imza attı. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet, bu gollerin hepsini Gürsel Aksel Stadı'nda attı. Göz-Göz, Juan'ın iç sahada gol attığı tüm karşılaşmaları kazandı. İç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında rakibin kilidini açan ilk golü ağlara yollayan Juan, Başakşehir ve Gençlerbirliği'yle oynanan son iki iç saha maçını kazandıran isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu randevuları Juan'ın golleriyle 1-0 galip tamamladı. Juan, Başakşehir sınavının başında penaltı kaçırmasına rağmen ardından jeneriklik bir gol kaydetmişti. Göz-Göz'e geçen sezon Sao Paulo'dan gelip ilk sezonunda 7 gol kaydeden genç futbolcu bu yıl takımda kalmıştı.