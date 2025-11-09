Göztepe’den yeni seri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki ekip de birbirine pozisyon vermedi. Oyun çok sık faullerle dururken, iki ekibe de birer sarı kart çıktı. İkinci yarıya İzmir temsilcisi tempolu başladı ve bunun da meyvesini aldı. 52. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa savunmasından seken top, altı pasın içinde Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Juan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 55. dakikada Göz-Göz farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Baldursson'un hatası sonucunda topun sahibi olan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Juan'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasına girip kaleci Gianniotis'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi: 0-2.

BU SEZON İLKİ BAŞARDI

76. dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Göztepe puanını 22'ye çıkardı. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 lig maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçta da 5. kez kazanan taraf olmayı başardı.

ANKERSEN MAÇI TAKİP ETTİ

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti. Mücadeleyi dikkatle izleyen Ankersen'in, takımın performansına ilişkin sık sık notlar aldığı gözlendi.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa karşısında ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde tek değişikliğine gitti.

Başkent ekibi karşısında ilk 11'de yer alan Rhaldney'in yerine, cezası sona eren Malcolm Bokele'yi sahaya süren Stoilov, kalan oyuncu tercihlerini ise korudu