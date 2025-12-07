Göztepe Trabzonspor'a mağlup oldu: 2-1

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Trabzonspor 46'ncı dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Muçi bu kez 77'nci dakikada sahne aldı, durum 2-0 oldu. Trabzonspor'da Pina 78'de kırmızı kart görürken, Dennis 85'te Göztepe'yi umutlandıran golü kaydetti. Maçın 90+8'inci dakikasında Rhaldney'in kırmızı kart görmesiyle Göz-Göz 1 kişi eksik kaldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor, İzmir'de kritik 3 puan aldı. Göztepe bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı.