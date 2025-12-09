Göztepe 3 golcü alacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a şok bir şekilde elenen Göztepe, Süper Lig'de de taraftarını üzdü.
Avrupa yolunda en önemli rakiplerinden Trabzon'u konuk eden sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kaybederek hem yarışta yara aldı hem de evinde ilk kez yenilgi üzüntüsü yaşadı.
Kupa ve ligde üst üste yenilgilen alan Göztepe'de özellikle hücumda skor üretemeyen Janderson, defansta Cherni gibi isimlerin performansı eleştirilirken Teknik Direktör Stanimir Stoilov devre arasında hücuma yönelik en az 3 transfer yapacaklarını söyledi.
Bulgar teknik adam, "Sıkıntılarımızın farkındayız. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık, gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk fakat bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık. Yeni yıla kadar 2 maçımız kaldı. Maksimum puanları almak zorundayız. Ardından hücuma en az 3 transfer gerçekleştireceğiz" dedi.
Alacakları futbolcuların kesinlikle yaratıcı ve sonuca gidebilen oyuncular olacağını ifade eden Stoilov, "Ön bölgeye minimum 3 ğını oyuncu eklememiz şart ve bunların fark oluşturacak, yakaladığımız pozisyonları değerlendirecek oyuncular olması gerekiyor." dedi.
DOSTLUK RÜZGARI ESTİ
Göztepe-Trabzonspor maçında dostluk rüzgarları esti. İki takım taraftarları maç öncesi ve maç sırasında centilmenlik örneği gösterdi. İzmir deplasmanına gelen Trabzonsporlu futbolseverleri Göztepeli taraftarlar karşıladı. İki grup müsabakadan önce birlikte gezip yemekler yedi. Tribündeki Göztepeliler, Trabzonspor, deplasman tribününde maçı izleyen bordo-mavileler ise Göztepe atkıları açtı. Isınma sırasında ise iki takım oyuncuları birlikte her iki tribünü de selamladı