Cemil Tugay’dan KSK ve Göz-Göz’e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en köklü spor kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka'yı ziyaret etti. Göztepe'ye yıllardır hayata geçirilmesi planlanan akademi tesisleri konusunda destek veren Tugay, Karşıyaka'nın yeni stadyum hayalinin de 2 veya 3 yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi. Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'ndaki kulüp merkezinde gerçekleşen ziyarete Onursal Başkan Mehmet Sepil ve CEO Kerem Ertan katıldı. Kulübün projeleri, hedefleri ve İzmir sporunun gelişimine yönelik iş birliği imkanları aktarıldı. Tugay, "Sekiz yıl önce Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi arasında Torbalı'da bir akademi projesini hayata geçirmek için protokol imzalanmıştı. Çeşitli nedenlerle bu askıya alınmak zorunda kaldı. Ancak biz hiçbir zaman unutmadık. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Geleceğin yıldızlarına hizmet etmek hem Göztepe'nin hem de İBB'nin en büyük ortak hedefidir" dedi.

ERTAN VE CİCİBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Göztepe CEO'su Kerem Ertan "Oldukça yapıcı ve çözüm odaklı konuları birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullanırken, "Somut adımlar bizleri memnun ediyor. Verilecek desteğin, sportif başarılarımızın gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş da Tugay'ın ziyaretinin onur ve mutluluk verdiğini aktararak, "Gerçekleştirdiğimiz istişare umutları güçlendirmiş; sürecin ele alınması bizlere güven ve motivasyon sağlamıştır" dedi.