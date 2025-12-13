Dennis’e Alman kancası

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Alman kulüpleri kanca attı. Sarı-kırmızılıların U19 takımına 3 sezon önce önce gelen ve kısa sürede A takımın vazgeçilmezi olan 21 yaşındaki futbolcu için Leipzig ve Union Berlin'in devreye girdiği bildirildi. Yaz döneminde Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 artı 5 milyon Euro'ya transfer eden Leipzig'in yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğu ve Dennis transferinde de yol kat etmek için hamle yapacağı ifade edildi. Union Berlin'in de Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istediği vurgulandı. Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise net kararını vermediği, bonservis bedeli olarak ise 8 milyon Euro civarında bir bedel düşündüğü öğrenildi.