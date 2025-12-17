Başkan Erdoğan onayladı! Göztepe'ye müjde: Yeni tesis geliyor

Ertan, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, stattaki ticari alanlarla ilgili uzun süredir devam eden sürecin tamamlandığını belirterek, geçen hafta itibariyle stadın ve ticari alanların uzun süreli olarak kulübe devri için yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Stadın ve çevresinin yaşayan bir mekan haline dönüştürüleceğini ifade eden Ertan, çatıdaki yürüyüş yolları ve sosyal alanların da kullanıma açılarak hizmet verecek hale geleceğini dile getirdi.



Akademiye yatırımın uzun yıllardır gündemlerinde olduğunu ifade eden Ertan, şunları kaydetti:



"Göztepe'nin yükselen değerleri gibi bir proje kapsamında yapılanmaya gittik. 19 yaş altı takımı ile A takım entegrasyonu başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis. Ali Artuner Tesisleri'ni devraldık. Buraya ciddi bir yatırım yaptık. 180 derece farklı, Göztepe'ye yakışır bir tesis haline getirdik. Bu bize yetmez. Akademi tarafında ciddi hedefleri olan bir kulübüz. Özellikle Afrika'da ciddi bir oyuncu kaynağına erişim şansımız var. Bunun ilk adımını U19 takımıyla beraber attık. Şimdi bizim için en önemli haber; tesis. 55 dönümlük, mevcut tesislere çok uzak olmayan bir alanın ön onayını aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Akademinin bu alanıyla ilgili ilk devir oldu. Bir bakanlıktan başka bir bakanlığa devri yapıldı. Muhatap bakanlığımızdan bize devri için çalışmalar yapılıyor. Bu 55 dönümlük alana yeni bir tesisi yapacağız."