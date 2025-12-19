Müthiş takas! Göztepe ile G. Saray arasında transfer pazarlığı!

SÜPER Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Anthony Dennis için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki Nijeryalı ön libero için Göztepe'nin kapısını çalan Galatasaray, İzmir temsilcisinin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis talebi sonrası görüşmeleri askıya almıştı. Orta sahada daha dinamik bir yapı kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Dennis'ten vazgeçmediği ve son günlerde Göztepe ile yeniden temasa geçtiği iddia edildi. Galatasaray cephesinin, Göztepe'nin hücum hattı için arayışta olduğunu bildiği ve bu doğrultuda takaslı bir teklif sunduğu belirtildi. Buna göre Cim-Bom, Dennis için İzmir ekibine Ahmed Kutucu artı 5 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu. Sol ve sağ kanat ile santrfor olarak görev yapabilen Ahmed Kutucu'nun, Göztepe'nin aradığı oyuncu profiline uyduğu ifade edilirken, İzmir temsilcisinin cazip teklifini değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.
GÖZTEPE'DEN TRANSFER BOMBASI
GÖZTEPE, devre arası gelmeden transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar İsviçre'nin Servette FC takımından hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna dahil etti. İsviçre alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu sezon Servette'te Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi dahil olmak üzere 18 maça çıkan oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı. Antunes'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı İzmir ekibinde yabancı kontenjanı ise tamamen doldu.
ÜÇ OYUNCU GİDİCİ GİBİ
Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı sağ bek Ruan başta olmak üzere Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yla da yolların ayrılacağı ifade edildi. 19 yaşındaki Sabra gelişimi için kiralanacak. Ayrıca bu sezon birçok maçta A takım kadrosuna dahil edilen ve az da olsa forma şansı bulan 18 yaşındaki Salem Bouajila'nın U19 takımında görev yapacağı kaydedildi.