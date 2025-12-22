Göztepe Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe evinde Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. 23. dakikada Juan'ın sol kanattan çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 40. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
ARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıya iki ekip de net gol pozisyonlarıyla başladı. 46'da Göztepe atağında Arda'nın ortasında Juan'ın kale önüne indirdiği topa arka direkte Efkan gelişine vurmak istedi ancak top üstten dışarı gitti. 3 dakika sonra Holse'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Emre'nin yerden sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 68'de Emre'nin sağ çaprazdan şutu savunmadan kornere gitti. Bu kornerde topu kapan Göztepe kontra atakta üçe 1 yakaladı. Juan'ın sağa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Okan'ın plasesi ağlara gitti: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-0 sona erdi.
STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor maçı öncesinde Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Gaziantep maçında forma giyen Olaitan, Janderson ve Miroshi kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine Godoi, Rhaldney ve Efkan sahaya çıktı. Olaitan, Afrika Uluslar Kupası için Benin Milli Takımı kampına katılırken, Janderson kart cezası nedeniyle kadrodan çıktı. Miroshi ise hem kart cezası hem de Afrika Uluslar Kupası kapsamında Tanzanya Milli Takımı kadrosunda yer alması sebebiyle Samsunspor maçında forma giyemedi.
GÖZTEPE TARAFTARI FARKINI KONUŞTURDU
Göztepe taraftarı, maçtan günler önce karşılaşmanın tüm biletlerini tüketerek yine farkını ortaya koydu. Kapalı gişe oynanan mücadelede tribünler adeta şenlik alanına dönerken, ilk düdükle birlikte yükselen tezahüratlar Gürsel Aksel Stadyumu'nu inletti. Sarı-kırmızılı ekibin 12. adamı, maç boyunca hiç susmadan takımlarına büyük bir itici güç oldu. Bu coşkulu atmosfer, sahadaki futbolculara ekstra motivasyon sağlarken, rakip takım üzerinde de ciddi bir baskı oluşturdu.