Göztepe Avrupa aşkına

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor maçı öncesinde Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Gaziantep maçında forma giyen Olaitan, Janderson ve Miroshi kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine Godoi, Rhaldney ve Efkan sahaya çıktı. Olaitan, Afrika Uluslar Kupası için Benin Milli Takımı kampına katılırken, Janderson kart cezası nedeniyle kadrodan çıktı. Miroshi ise hem kart cezası hem de Afrika Uluslar Kupası kapsamında Tanzanya Milli Takımı kadrosunda yer alması sebebiyle Samsunspor maçında forma giyemedi.