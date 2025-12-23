Haberler Göztepe İzmir temsilcisinden kusursuz savunma! İzmir temsilcisinden kusursuz savunma! İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı 17 maçta kalesinde yalnızca 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu. İşte Göztepe gol detayları…









Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, 17 haftalık periyotta elde ettiği 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve ilk devreyi 4. sırada tamamladı. Avrupa potasında yer alarak hedeflerine ulaşan Göztepe, güçlü savunmasıyla ligin zirvesinde yer alıyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk devresinde kalesinde yalnızca 9 gol görerek Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde en az gol yiyen takımı oldu.

KALEYİ EN FAZLAGOLE KAPATTI!



Süper Lig'in ilk yarısında savunma performansıyla öne çıkan Göztepe, 17 maçın 11'inde gol yemeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Rakiplerine adeta gol şansı vermeyen İzmir temsilcisi; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar, galip gelemediği Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da kalesini gole kapattı.



Göztepe'nin bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ortaya koyduğu performansla ön plana çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi, 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılıların ligin ilk yarısındaki başarısında önemli pay sahibi oldu.