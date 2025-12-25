Göztepe gençleriyle parladı

Sport Republic şirketinin futbol şubesini devralmasıyla transfer stratejisini tamamen değiştiren ve geleceğe yönelik futbolcuları tercih eden Göztepe, son 2 senede yerli ve yabancı birçok futbolcuyu piyasaya çıkarmayı başardı.

İlk olarak 2022-2023'te 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde devre arasında Brezilyalı golcü Romulo'yu transfer eden sarı-kırmızılılar 1,5 yıl sonra oyuncuyu rekor bedelle Alman ekibi Leipzig'e gönderdi.

Romulo'yu 20+5 milyon Euro bonservisle satan ve son 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Göztepe sportif olarak başarılı bir grafik ortaya koyarken, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Juan Silva, Taha Altıkardeş ve Adra Okan Kurtalan gibi isimlerin de yıldızı parlattı. 3 sene önce U19 takımı için transfer edilen Nijeryalı orta saha Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un kısa sürede dikkatini çekip A takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Hem 1'inci Lig hem de Süper Lig'de çok istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Dennis, geçen yaz döneminde bu yana transferin gözdelerinden oldu.

DENNIS KASAYI DOLDURACAK

Dennis için devre arasında Alman takımları Leipzig ve Union Berlin'in yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla ciddi anlamda nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Dennis transferinde Göztepe yönetiminin bonservis beklentisi 10 milyon Euro'yu buldu. Diğer yabancılar Miroshi ve Juan da genç yaşlarında sergiledikleri başarılı performansla gelecek adına önemli sinyaller verdi. Göz-Göz'ün yerli isimleri stoper Taha ve sağ kanat Arda ise A Milli Takım'a göz kırpmaya başladı.

ARDA VE TAHA'NIN GÖZÜ MİLLİ FORMADA

Arda Okan, son Samsunspor maçında eski mevkisi olan forvette oynayıp 2 gol attı. 23 yaşındaki Arda, daha önce U21 takımı için mücadele ettiği Arnavutluk'un A Milli Takımı'ndan teklif alsa da ay-yıldızlı formayı giyebilmek adına çağrıya olumsuz yanıt verdi. 22 yaşındaki Taha ise U19 ve U21 Milli takımlarında istikrarlı bir şekilde görev yaptı. Genç oyuncular için önemli bir vitrin kapısı haline gelen Göztepe futbolcu fabrikası olma yolunda çok büyük adımlar atmış oldu.