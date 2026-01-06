Luiz’in bedeli 900 bin Euro

Göztepe'nin son transferi Brezilyalı genç futbolcu Guilherme Luiz için 900 bin Euro bonservis ödediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Brezilya Serie A ekiplerinden Ceara forması giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla resmi sözleşme imzalarken transfer ücretinin Süper Lig ortalamasının oldukça aşağıda olması dikkat çekti. Daha önce ofansif orta saha Alexis Antunes'i kadrosuna dahil eden Göz-Göz'ün bir Brezilyalı forvet transferi için daha görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Guilherme Luiz son 2,5 yılda sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği 5. Brezilyalı forvet oldu. İzmir ekibi Romulo ile Emersonn'u Avrupa'ya göndererek önemli bonservis gelirleri elde etmişti.