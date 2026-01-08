CSKA biletleri satışta

Devre arasının ilk hazırlık maçında Söke 1970 ile karşılaşan Göztepe, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile 10 Ocak Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda, bu kez taraftara açık olarak karşı karşıya gelecek. Maçın bilet fiyatları 1. kategori bin 750 TL, 2. kategori bin 250 TL, 3. kategori 900 TL, 4. kategori 700 TL, 5. ve 6. kategoriler ise 450 TL olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın da 2025-2026 sezonu kombineleri ve "Süper Lig İkinci Yarı Paketi" geçerli olacağı açıklandı. Bilet ve loca satışları yalnızca kulübün resmi satış kanalları üzerinden yapılacağı, bu karşılaşma özelinde, kombine bilet sahibi taraftarlar biletlerini maç saatine kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın başka bir kişiye veya kulübe devredebileceği ifade edildi. 7 yaş ve altındaki çocuk taraftarlar için Passolig zorunluluğu olmadığı; ebeveynleri ile birlikte stadyuma giriş yapabilecekleri, ev sahibi tribünlerde 1 kişinin en fazla 3 bilet satın alabileceğinin de altı çizildi.