Son aday MBAYE

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarını kovalayan Göztepe, devre arası transfer döneminde hız kesmiyor. Son olarak Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı 1.4 milyon Euro'ya, Alexis Antunes 537 bin Euro'ya renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını daha da güçlendirmek için Fransa'ya gözünü çevirdi.

LİSTE EPEY KABARIK

Göz-Göz Ligue 1'den Metz'in 21 yaşındaki Senegalli yıldızı Malick Mbaye'yi radarına aldı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 400 bin Euro olan Mbaye, sağ kanat ve forvet olarak oynuyor. Bu sezon Metz'de sınırlı süre alsa da kariyerinde 40 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hızlı driplingleri, teknik becerisi ve 1.73 boyundaki atletizmiyle dikkat çeken genç yetenek, Metz altyapısından yetişti ve sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Göztepe yönetimi, Mbaye ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Wolfsburg'un Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen, Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk, Serikspor stoperi Aleksandr Martynov, Sivasspor savunmacısı Emirhan Başyiğit ve Hansa Rostoct forveti Ryan Don Naderi başta olmak üzere birçok isim yer alıyor.