Göztepe yetenek avında

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisinin, Kayserispor'un altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimler arasında gösterilen kaleci Mehmet Şamil Öztürk için girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların, 2028 yılına kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için Kayseri yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor. Göztepe cephesi, Mehmet Şamil'i uzun vadeli bir proje olarak değerlendirirken, genç futbolcunun kulüp bünyesinde geliştirilerek ilerleyen yıllarda önemli bir değer haline getirilmesini hedefliyor.

IVESA GÖZETİMİNDE OLACAK

Türkiye U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Mehmet Şamil Öztürk, bu sezon henüz Kayserispor A Takımı ile resmi bir karşılaşmada görev alamadı. Göztepe yönetiminin transferin gerçekleşmesi halinde Mehmet Şamil'in gelişimi için özel bir plan hazırladığı öğrenildi. Kurmaylar, genç oyuncuyu takımın tecrübeli kalecisi Mateusz Lis ile birlikte çalıştırmayı ve kaleci antrenörü Vanja Ivesa gözetiminde bireysel gelişimini sürdürmesini sağlamayı planlıyor. Teknik heyet, Lis'in saha içi deneyimi ve Ivesa'nın genç oyuncular üzerindeki olumlu etkisinin, Mehmet Şamil'in gelişiminde önemli rol oynayacağı görüşünde.

GÖZTEPE'DEN DEV İŞBİRLİĞİ

Göztepe, dünyanın en önemli sportif ürün markalarından biri olan Decathlon ile iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında Göztepe Spor Kulübü lisanslı ürünleri, ilk etapta Balçova ve Gaziemir Decathlon mağazalarında satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp, bu iş birliğiyle taraftarların lisanslı ürünlere daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Bu arada Göztepe, bugün saat 17.00'de Bulgaristan'ın önemli ekiplerinden CSKA 1948 ile Gürsel Aksel'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.