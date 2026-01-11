Göztepe’den güzel prova

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası çalışmaları kapsamında hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk hazırlık maçında Nesine 3. Lig'in Egeli temsilcilerinden Söke 1970 'i 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Göz-Göz bu kez Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile karşı karşıya geldi. Göztepe sahaya Mateusz Lis, Arda Okan , Taha Altıkardeşler, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis , Rhaldney, Antunes, Juan ve Janderson'dan oluşan 11'le çıktı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Stanimir Stoilov 'un öğrencileri, 13. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Göztepe taraftarı Bulgaristan ekibi CSKA 1948 ile oynanan hazırlık maçına ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yağmura aldırış etmeden stattaki yerlerini aldı. Hazırlık maçı olmasına rağmen özellikle yabancı bir takım ile olması nedeniyle Göztepeliler, müsabakaya akın etti. Avrupa mücadelesi veren İzmir ekibinde taraftarlar bu karşılaşmayı Avrupa hazırlığı olarak gördü. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez bir Avrupa ekibini konuk etti.



