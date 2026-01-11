Şamil imzaladı

Süper Lig'de Avrupa'yı hedefleyen Göztepe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için hamle yaptı ve Kayserispor'dan Şamil Öztürk'ü renklerine bağladı. 21 yaşındaki eldivenle 2.5+2 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2005 doğumlu kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2,5+2 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Şamil Öztürk! Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi. Kariyerine Kayserispor'da başlayan genç eldiven iki sezon önce profesyonel oldu. Şamil, Kayserispor'da aradığı forma şansını bulamadı. Özellikle oyuna topu iyi sokması ve refleksleriyle ön plana çıkan genç oyuncu Göztepe'nin başarısı için ter dökecek.