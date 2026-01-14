Haberler Göztepe Stoilov'a Rus kancası Stoilov'a Rus kancası Göz-Göz, Süper Lig'deki 2. yılındaAvrupa potasına sokan 58 yaşındaki Bulgar çalıştırıcıya Spartak Moskova 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı









Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli teknik direktörü Stanimir Stoilov'a yurt dışından ilgi var. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan 58 yaşındaki çalıştırıcıya, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'nın talip olduğu öğrenildi. Spartak Moskova'nın Stoilov'a yıllık 2,5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Göztepe'de kalmak istediği ifade ediliyor. Göztepe yönetimiyle güçlü bir bağ kuran Stoilov'un mevcut projeye inandığı ve istikrarı ön planda tuttuğu gelen bilgiler arasında. Göztepe'nin başında çıktığı 84 karşılaşmada 1,79 puan ortalaması yakalayan Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekibi iki sezon önce Birinci Lig'de Radomir Kokovic'ten devralmış, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak takımı Süper Lig'e taşımıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bulgar teknik patron Süper Lig'de Avrupa hedefi olan rekabetçi bir kadro oluşturarak dikkat çekti. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz yıl şubat ayında sözleşmesini 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Levski Sofya, Bulgaristan Milli Takımı, Litex Lovech, Anorthosis, Botev Plovdiv, FC Astana ve Kazakistan Milli Takımı gibi önemli görevler bulunan Stoilov, 2015- 16 sezonunda Astana'yı Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyarak bu başarıyı elde eden ilk Kazak kulüp olmayı başarmıştı. Stanimir Stoilov'un Göztepe'deki geleceği merakla takip edilirken, sarıkırmızılı camia tecrübeli teknik adamla yola devam etmeyi hedefliyor.