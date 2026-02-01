Göz-Göz hedefe koşuyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde Fatih Karagümrük karşısında 2-1 galip gelerek serisini sürdürdü. 14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 23. dakikada Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı. 45+1'de sağ kanattan Juan'ın ortasında altı pas içerisindeki Janderson'un volesi köşeden ağlara gitti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

TABELAYI DEĞİŞTİREMEDİLER

46. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında topla hızla ceza sahası içine giren Larsson'un ara pasında sol çaprazda Tiago Çukur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tiago'nun vuruşunda kaleci Lis, ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı. 60. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Olaitan'ın kullandığı frikikte barajın altından geçen topu kaleci Grbic kurtardı. Kalan dakikalarda önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu sonuçla son 5 haftada 4ç galibiyetini alan sarı-kırmızılılar 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Karagümrük ise 9 puanla son sırada kaldı.

ARDA OKAN SAKATLANDI

Göztepe'de son haftaların formda isimlerinden biri olan Arda Okan Kurtulan, dün talihsiz bir sakatlık yaşadı. Attığı gollerle ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki oyuncu, maçın 55. dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonda rakibinin üzerine düşmesi sonucu ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Arda yerden kalkamayınca sağlık ekipleri geldi ve oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Genç oyuncu, 57. dakikada yerini Ogün Bayrak'a bıraktı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL