MAÇ BAŞLADI! Konyaspor- Göztepe 14. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 21 haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Konyaspor'a konuk olan Göztepe yüksek formunu sürdürerek üst sıralara tırmanmayı ve Avrupa kupaları potasına girmeyi hedefliyor. Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanırken maçın hakemliğini Yasin Kol gerçekleştiriyor. Canlı skor takibini Yeniasır.com.tr'den yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Berkan, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer.

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Krastev, Ogün, Cherni, Juan, Janderson.

