Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı!

Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.
Kritik müsabakada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nub yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar üstlendi. VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.
Galatasaray, Göztepe deplasmanında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Cimbom'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 19'uncu dakikada kendi kalesine Allan Godoi ve 75'inci dakikada Mario Lemina kaydetti. Göztepe'de fileleri 50'nci dakikada Juan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray zirvede puanını 67'ye yükseltti. Aslan, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkardı.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 46 puanda kaldı.
Göztepe, Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray ise Kocaelispor ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
Göztepe - Galatasaray: 1-3
Goller: 5' Barış Alper Yılmaz, 19' Allan Godoi (KK), 50' Juan, 75' Mario Lemina