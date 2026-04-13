Haberler Göztepe Göz- Göz pes etmedi Göz- Göz pes etmedi İzmir temsilcisi 24'te Juan ile öne geçti ancak 45+1’de Ben Ouanes, 52’de Benedyczak ve 76’da Krastev’in (kk) golleriyle 3-1 geriye düştü. Göz-Göz, 82’de Jeferson (P) ve 89’da Bokele ile skora denge getirerek, 1 puanı hanesine yazdırdı. DOĞANCAN BİNGÖL









Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. 8. dakikada Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. 12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü. 22. dakikada Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı. 24. dakikada Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0. 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ 52. dakikada Dennis'in isabetsiz pasında araya giren Benedyczak, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-2. 70. dakikada kullanılan kornerde Becao'nun sektirdiği topu ağlara gönderen Benedyczak'ın golünde VAR devreye girdi ve ofsayt nedeniyle gereksiz sayıldı. 76. dakikada Krastev'in geri pasında, Benedyczak'ın baskısıyla denge kaybı yaşayan Lis, bacaklarının arasından golü yedi: 1-3. 78. dakikada Jeferson'un Frimpong'la girdiği ikili mücadele sonrası VAR devreye girdi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada topun başına geçen Jeferson topu ağlara gönderdi: 2-3. 89. dakikada Juan'ın pasında arka direkte Bokele meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3. Göztepe, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, hanesine 1 puanı yazdırdı.