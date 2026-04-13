Göz- Göz pes etmedi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. 8. dakikada Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. 12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü. 22. dakikada Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı. 24. dakikada Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0. 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
52. dakikada Dennis'in isabetsiz pasında araya giren Benedyczak, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-2. 70. dakikada kullanılan kornerde Becao'nun sektirdiği topu ağlara gönderen Benedyczak'ın golünde VAR devreye girdi ve ofsayt nedeniyle gereksiz sayıldı. 76. dakikada Krastev'in geri pasında, Benedyczak'ın baskısıyla denge kaybı yaşayan Lis, bacaklarının arasından golü yedi: 1-3. 78. dakikada Jeferson'un Frimpong'la girdiği ikili mücadele sonrası VAR devreye girdi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada topun başına geçen Jeferson topu ağlara gönderdi: 2-3. 89. dakikada Juan'ın pasında arka direkte Bokele meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3. Göztepe, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, hanesine 1 puanı yazdırdı.
JEFERSON SİFTAH YAPTI
Göztepe'nin devre arası transferlerinden Brezilyalı forvet Jeferson, sarıkırmızılı formayla ilk golünü dün kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 karşılaşmada ağları havalandıramayan 26 yaşındaki hücumcu, dün 10. karşılaşmasında Kasımpaşa ağlarını havalandırdı. 82. dakikada kendi yarattığı penaltıda topun başına geçen deneyimli santrfor, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımının 2. golünü kaydererek 3-3'lük beraberliğin fitilini ateşledi.
GÜRSEL AKSEL'DE HASRET DEVAM ETTİ
Önceki sezonlarda Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı galibiyet serileriyle rakiplere korku saçan Göz-Göz, son 5 iç saha maçında 3 puana uzanamadı. Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile berabere kalıp, geçtiğimiz hafta içi Galatasaray'a yenilen İzmir ekibi dün de Kasımpaşa'yla puanları paylaşarak, evindeki galibiyet hasretini bitiremedi. Sarı-kırmızılılar ligin bitimine kadar Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı konuk edecek.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELDİ
Göztepe'nin yediği üçüncü golün ardından tribünlerde sabır taştı. Göztepe taraftarları, alınan sonuç ve sahadaki performansa sert tepki gösterirken, "Formayı çıkarın ve gidin" tezahüratları statta yankılandı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarların önemli bir bölümü karşılaşma bitmeden tribünleri terk etti. 75. dakikadan itibaren tribünlerin sabrı tamamen tükendi. Göztepe taraftarı, sahadaki oyundan memnun kalmayarak kendi oyuncularını ıslıklarla protesto etti.
STOILOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa karşılaşmasına Galatasaray maçına göre tek değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada kart cezasını tamamlayan Bokele'yi, Taha'nın yerine ilk 11'de sahaya sürdü.