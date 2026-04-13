Stoilov'dan destek çağrısı

5. sıra için mücadelesini sürdüren İzmir ekibi, bitime 5 hafta kala iddiasını güçlü şekilde devam ettirirken, teknik direktör Stanimir Stoilov , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada taraftara destek çağrısı yaptı. Bulgar çalıştırıcı, "Bugüne kadar bize çok büyük destek verdiler. Ligin sonuna kadar aynı birlikteliği sürdürmeliyiz. Bu hedefe ulaşamazsak sorumluluk bana ait olur. Ancak biz son ana kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

ZOR AMA ULAŞILABİLİR

Takımının ortaya koyduğu karaktere de vurgu yapan Stoilov, sezon başında belirledikleri Avrupa hedefinin zor ama ulaşılabilir olduğunu ifade ederken, bu hedefin oyuncular üzerinde zaman zaman baskı yarattığını dile getirdi. Taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Avrupa hedefi büyük bir hedef ve bu da doğal olarak beklentiyi yükseltiyor. Taraftarlarımızın tepkisini anlıyorum çünkü onlar da bu başarıyı çok istiyor. Ancak oyuncularım sahada pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti" dedi.

BOKELE'DE SAKATLIK ŞOKU

Kasımpaşa maçında geri dönüşün mimarlarından biri olan Malcom Bokele, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, teknik heyet oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bokele'nin maç sonunda bileğine buz tedavisi uygulandığı gözlemlenirken, oyuncunun durumu teknik heyette endişe yarattı. Hafta sonu oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde Bokele'nin son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANMAYI UNUTTU

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyete hasret kaldı. Her maç dolu tribünler önünde rakiplerini ağırlayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa beraberliği ile evinde kazanamama serisini 5 maça çıkardı. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden Göz-Göz; Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında galibiyet alamadı. Göztepe bu seride Kayserispor ve Eyüpspor'la golsüz, Alanyaspor'la 2-2, Kasımpaşa'yla da 3-3 berabere kalıp Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Evindeki son 5 maçta 11 puan yitiren Göztepe 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıktı.

SON İKİ KARŞILAŞMADA KALESİNİ SAVUNAMADI

Oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete uzanamayan Göztepe, bu süreçte rakiplerini savunmakta zorlandı. Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen ekiplerinin başında gelen sarıkırmızılılar, erteleme maçında Galatasaray ve önceki gün Kasımpaşa karşısında kalesinde toplam 6 gole engel olamadı.