Göztepe'de mecburi rotasyon

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, deplasmanda bıraktığı 2 puanın yanında 3 as oyuncusunu da kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekipte Anthony Dennis, Heliton ve Novatus Miroshi, Kocaeli karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Bu sezon orta saha ve savunma hattının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 3 futbolcunun yokluğu, Göz-Göz teknik heyetini harekete geçirdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, özellikle Miroshi ve Dennis'in eksikliğinde orta saha tandeminde köklü bir değişikliğe gidecek. Bulgar çalıştırıcı, bu kritik bölgede Musah Mohammed ve Filip Krastev'i kullanmayı planlıyor.
Heliton
STOPERDE HELITON'UN YERİNE TAHA
Göz-Göz'de savunma 3'lüsünde ise Brezilyalı stoper Heliton'un boşluğunu, son haftalarda formasından uzak kalan Taha Altıkardeş'in doldurması bekleniyor. Furkan Bayır'ın da sakatlanıp sezonu kapatmasıyla elinde sadece 4 stoper kalan sarı-kırmızılıların kadrosunda Heliton'un sakatlığı sonrası orijinal savunmacı olarak sadece Taha Altıkardeş bulunuyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, cezalı oyuncularına rağmen Antalyaspor karşısında taraftarının da gücüyle alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Filip Krastev
Musah Mohammed
SON 10 MAÇTA 1 KEZ GÜLDÜ
Göztepe, sezonun ilk bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sezonun ilerleyen haftalarında dördüncü sıraya kadar yükselerek Avrupa kupalarına katılım için favori ekipler arasında gösterilen sarı-kırmızılılar, son haftalarda ise ciddi düşüş yaşadı. Avrupa hattının dışına çıkan İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göz- Göz, toplayabileceği 30 puanın sadece 9'unu hanesine yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. Göztepe, bu süreçte iç sahada da taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Göz-Göz, Kayseri, Eyüp, Alanya ve Kasımpaşa ile sahasında berabere kalırken, tek iç saha yenilgisini G.Saray karşısında aldı. Deplasmanda da benzer bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu periyotta tek galibiyetini G.Birliği karşısında aldı.
BAŞAKŞEHİR İLE YARIŞ SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, bitime 4 maç kala Başakşehir'le kıyasıya bir 5'incilik yarışına girdi. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladığı sezonda üst sıraları zorlayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda büyük düşüşe geçse de umudunu korumayı başardı. İki takım da 48 puan toplarken, Göztepe genel averajla 5'inci sıradaki Başakşehir'in 1 basamak gerisinde kaldı. Takımlar ikili averajda ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe rakibini 1-0 yendi, İstanbul'daki maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Göztepe kalan 4 maçta Antalya, Trabzon (D), Gaziantep ve Samsun'la (D) oynayacak. Başakşehir ise Kasımpaşa, F.Bahçe (D), Samsun ve Gaziantep (D) ile karşılaşacak