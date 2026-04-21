Göztepe'de mecburi rotasyon

STOPERDE HELITON'UN YERİNE TAHA Göz-Göz'de savunma 3'lüsünde ise Brezilyalı stoper Heliton'un boşluğunu, son haftalarda formasından uzak kalan Taha Altıkardeş 'in doldurması bekleniyor. Furkan Bayır'ın da sakatlanıp sezonu kapatmasıyla elinde sadece 4 stoper kalan sarı-kırmızılıların kadrosunda Heliton'un sakatlığı sonrası orijinal savunmacı olarak sadece Taha Altıkardeş bulunuyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, cezalı oyuncularına rağmen Antalyaspor karşısında taraftarının da gücüyle alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ GÜLDÜ

Göztepe, sezonun ilk bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sezonun ilerleyen haftalarında dördüncü sıraya kadar yükselerek Avrupa kupalarına katılım için favori ekipler arasında gösterilen sarı-kırmızılılar, son haftalarda ise ciddi düşüş yaşadı. Avrupa hattının dışına çıkan İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göz- Göz, toplayabileceği 30 puanın sadece 9'unu hanesine yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. Göztepe, bu süreçte iç sahada da taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Göz-Göz, Kayseri, Eyüp, Alanya ve Kasımpaşa ile sahasında berabere kalırken, tek iç saha yenilgisini G.Saray karşısında aldı. Deplasmanda da benzer bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu periyotta tek galibiyetini G.Birliği karşısında aldı.



BAŞAKŞEHİR İLE YARIŞ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, bitime 4 maç kala Başakşehir'le kıyasıya bir 5'incilik yarışına girdi. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladığı sezonda üst sıraları zorlayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda büyük düşüşe geçse de umudunu korumayı başardı. İki takım da 48 puan toplarken, Göztepe genel averajla 5'inci sıradaki Başakşehir'in 1 basamak gerisinde kaldı. Takımlar ikili averajda ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe rakibini 1-0 yendi, İstanbul'daki maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Göztepe kalan 4 maçta Antalya, Trabzon (D), Gaziantep ve Samsun'la (D) oynayacak. Başakşehir ise Kasımpaşa, F.Bahçe (D), Samsun ve Gaziantep (D) ile karşılaşacak