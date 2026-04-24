Süper Lig'de heyecan dorukta! Avrupa hedefini sürdüren Göztepe, 31. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Göztepe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde.

GÖZTEPE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Göztepe-Antalyaspor karşılaşması, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu kritik karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Zorlu mücadelede düdük, üst klasman hakemi Oğuzhan Çakır'da olacak. Yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Selahattin Altay üstlenecek.

GÖZTEPE GÜÇLÜ PERFORMANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İç sahada etkili oyunuyla dikkat çeken İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşma öncesinde iki ekipte de bazı eksikler bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır forma giyemeyecek. Ayrıca Anthony Dennis, Novatus Miroshi ve Heliton cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Antalyaspor'da ise kaptan Veysel Sarı ve Samuel Ballet sarı kart cezaları nedeniyle sahada olmayacak.

İLK MAÇTA KAZANAN GÖZTEPE OLMUŞTU

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza atmıştı.

KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ PUAN DURUMU

Ligde 48 puanla üst sıraları zorlayan Göztepe, Avrupa hedefini sürdürürken; Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu nedenle karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Göztepe-Antalyaspor maçı, hem zirve yarışı hem de ligde kalma mücadelesi açısından haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olacak.