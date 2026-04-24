Göztepe’de hesap vakti

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken zor bir dönemden geçen Göztepe'de Avrupa hesapları yeniden yapılıyor. İkinci yarıda yaşanan puan kayıpları sonrası 6'ncı sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılı ekipte hedef değişmedi. İzmir temsilcisi sezonu Avrupa bileti ile tamamlamak için tüm ihtimalleri masaya yatırmış durumda. Göztepe cephesi uzun süredir Türkiye Kupası üzerinden Avrupa yolunu planlıyordu. Ligde ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan birinin kupayı kazanması durumunda ligi 5'inci sırada bitiren takımın Avrupa hakkı elde etmesi ihtimali sarı-kırmızılıların en güçlü senaryosu olarak öne çıkıyordu. Ancak kupada yaşanan sürpriz sonuçlar bu planı ciddi şekilde sarstı. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında elenmesi, ardından Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne kaybederek turnuvaya veda etmesi dengeleri değiştirdi. Bu gelişmeler sonrası Göztepe'nin Avrupa yolundaki ihtimaller önemli ölçüde daraldı.

HEDEF İÇİN İKİ SENARYO VAR

Mevcut tabloda sarı-kırmızılıların Avrupa hayalini sürdürebilmesi iki senaryoya bağlı. Buna göre Göztepe ya ligi ilk 4 içinde tamamlamak zorunda ya da Türkiye Kupası'nı Trabzonspor veya Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyecek. En güçlü ihtimal ise ligi 5'inci sırada bitirip kupada Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşması olarak öne çıkıyor. Aksi senaryoda, yani kupayı bu iki takım dışında bir ekibin kazanması ve Göztepe'nin ilk 4 dışında kalması durumunda Avrupa yolu tamamen kapanacak. Bu nedenle Göztepe cephesinde sadece ligde alınacak sonuçlar değil, kupa sürecindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve oyuncu grubu kalan haftalarda maksimum puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanırken kulüp içinde Avrupa inancı korunuyor. Sarı-kırmızılı ekip sezonu Avrupa ile taçlandırmak için son ana kadar tüm ihtimalleri zorlayacak.