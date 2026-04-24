Guilherme siftah yapamadı

Göztepe'nin devre arasında Ceara CE'den kadrosuna kattığı Guilherme Silva, henüz beklenen katkıyı veremedi.

Ligin bitimine 4 hafta kala gol ya da asist üretmeyi başaramayan Brezilyalı oyuncu, forma giydiği 10 maçta sadece 2 kez ilk 11'de yer aldı. Hücum hattına güç katması için transfer edilen Sambacı, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Buna rağmen sarı-kırmızılı kurmayların oyuncudan umutlu olduğu ve önümüzdeki sezonlarda daha yüksek bir performans sergileyeceğine inandıkları öğrenildi. Özellikle yaz kampında göstereceği performansın, gelecek sezonki rolünü belirleyeceği kaydedildi.