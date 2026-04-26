Göztepe rekora koşuyor: Süper Lig'deki puan rekorunu egale etti









Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe, tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Dün Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle puanını 51'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 2020-2021 sezonunda ulaştığı en yüksek puanı, ligin bitimine 3 hafta kala egale etti. İzmir temsilcisi, kalan haftalarda puan alması halinde ise Süper Lig'de kendi rekorunu kırarak yeni bir tarihe imza atacak.





2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA EN FAZLA 45 PUAN TOPLANDI

Göztepe, 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Süper Lig'de ilk kez 1999-2000 sezonunda mücadele etti. İzmir ekibi, 34 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı ve sezonu 17. sırada tamamlayarak küme düştü. Bir yıl aranın ardından 2001-2002 sezonunda yeniden lige yükselen sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet ve 9 beraberlikle 45 puana ulaşıp ligi 7. sırada bitirerek o dönem en fazla puan kazandığı sezonu sergiledi. Ancak 2002-2003 sezonunda 5 galibiyet ve 11 beraberlik ile 26 puanda kalan Göztepe, sezon sonunda yeniden küme düşerek amatör liglere kadar geriledi.