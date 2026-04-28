Trabzonspor maçı öncesi iyi haber: Göz- Göz'ün eli güçlendi

Trabzon'da ideal bir kadroyla sahaya çıkacak Göztepe'de geçen hafta eksiklerin yerine görev yapan defans oyuncusu Taha ile orta sahada forma giyen isimler Krastev ve Mohemmed'in kızağa çekileceği öğrenildi. Yine gribal enfeksiyondan dolayı Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almayan orta saha Efkan ile golcü Guilherme Luiz'in de tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Sezonu kapatan sol bek İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncusu bulunmayan Göz-Göz, son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 6'ncı basamakta. Trabzonspor ise 65 puanla 3'üncü durumda.

