Göztepe potada yarı final kapısını araladı

Göz-Göz, rakibiyle 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu maçı da kazanırsa yarı finale çıkacak. Taraftarları salona davet eden antrenör Nehir Berk, "Play-off ilk maçını deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Hücumda tutuk başlasak da maçın büyük bölümünü önde götürdük. Sonlarda geriye düşmemize rağmen, iki uzatma sonunda kazanmayı başardık. Oyuncularımız olağanüstü bir mücadele verdi ve takım olarak karakterimizi, inatçılığımızı bir kez daha gösterdik. Ancak seri henüz bitmedi. Cumartesi günü taraftarımızın önünde kazanarak yarı finale kalmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.

Göztepe turu geçerse, Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Süper Lig yolunda yarı finalde karşılaşacak.