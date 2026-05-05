Kaçana yandı





DEPLASMANDA KARNESİNİ DÜZELTTİ

Göztepe, bu sezon deplasman performansında geçen seneye göre önemli bir gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 14 puan toplamıştı. Bu sezon ise tablo tamamen değişti. İzmir ekibi, deplasmanda henüz bir maçı eksik olmasına rağmen 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 24 puana ulaştı. Böylece Göztepe, dış saha performansında geçen sezonu şimdiden geride bıraktı.

