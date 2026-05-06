Şölen havasında oynayacak: Göz- Göz evinde son kez sahne alacak

Göztepe yönetimi ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme girildiğini bu doğrultuda tüm camianın omuz omuza, tek yürek halinde takımın yanında olması gerektiğini belirtti.

Gaziantep FK maçının ardından son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, ligi 5'inci bitirmeye çalışacak. Şu an 6'ncı RAMS Başakşehir'in 1 puan önünde yer alan 52 puana sahip Göztepe, kalan iki maçını kazanırsa hiçbir sonuca bakmaksızın sezon sonunda adını 5'inci sıraya yazdıracak.