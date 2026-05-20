Göz-Göz’de Linck harekatı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kaleci hattı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz günlerde deneyimli file bekçisi Mateusz Lis'e Polonya'nın köklü kulüpleri Legia Varşova ve Lech Poznan'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilmişti. Yönetimin takımda tutmak istediği Lis'in ise gelen teklifleri değerlendirmek için süre istediği ve kariyerine ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Göztepe yönetimi, olası bir ayrılık ihtimaline karşı şimdiden alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı. İzmir temsilcisinin gündemine aldığı isimlerden birinin ise Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Leonardo Linck olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kurmayların 25 yaşındaki Brezilyalı kalecinin durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamayı planladığı öğrenildi. Haziran 2028'e kadar Botafogo ile sözleşmesi bulunan Leonardo Linck'in transferinin kolay olmayacağı belirtilirken, Göztepe yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durabileceği konuşuluyor. Genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çeken Linck'in özellikle refleksleri, bire bir pozisyonlardaki başarısı ve ayağını etkili kullanmasıyla öne çıktığı ifade ediliyor.

AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR

Profesyonel kariyerine Athletico Paranaense altyapısında başlayan Leonardo Linck, burada geçirdiği başarılı dönemin ardından Botafogo'ya transfer olmuştu. Brezilya futbolunun gelecek vadeden kalecileri arasında gösterilen genç oyuncunun Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Göztepe'nin önümüzdeki süreçte transfer için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

YENİ SEZON KAMPI SLOVENYA'DA

GÖZTEPE'NİN kamp programı netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, son iki yılda olduğu gibi bu sezon da hazırlık kampını Slovenya'nın Bled şehrinde gerçekleştirecek. Teknik heyetin raporu doğrultusunda planlamasını yapan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesinde yoğun tempolu bir kamp dönemi geçirecek. Göztepe, sezonun ilk çalışmalarına haziran ayının sonunda İzmir'de başlayacak. İzmir etabının ardından Göztepe kafilesi kampın ikinci bölümü için Slovenya'ya hareket edecek. Son yıllarda yaz kampı için tercih edilen Bled'de hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılıların burada birçok hazırlık maçı yapması bekleniyor.

HELITON ARABİSTAN'A GİDİYOR

GEÇTİĞİMİZ günlerde Göztepe'ye veda eden Brezilyalı savunmacı Heliton'un kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarıkırmızılı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan tecrübeli stoperin, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Özellikle mali açıdan oldukça cazip teklifler alan Heliton'un kısa süre içerisinde yeni takımını açıklaması bekleniyor. Göztepe formasıyla son 2.5 sezonda savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansı ve mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgisini kazanmıştı. Teknik ekibin en güvendiği isimlerden biri olan Brezilyalı oyuncu, geride kalan sezonda da savunmanın liderlerinden biri olarak dikkat çekmişti.