Haberler Göztepe Göztepe’ye tanıdık eldiven Göztepe’ye tanıdık eldiven Kaleci arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisinde rota Galatasaray’a çevrildi. Sarı-kırmızılılar, kaleye tecrübeli ve yerli bir isim transfer etmek için çalışmalarına hız verirken, bu doğrultuda eski file bekçisi olan ve şu an İstanbul ekibinin formasını giyen Günay Güvenç için harekete geçti. HABER MERKEZİ









Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Göztepe, kaleye tecrübeli ve yabancı oyuncu kontenjanını verimli kullanabilmek adına yerli bir isim transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibinin bu doğrultuda gündemine aldığı ilk isim ise Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç oldu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin artık noktalanmak üzere olduğu öğrenildi. Hem Süper Lig tecrübesi hem de kulübü yakından tanıması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alan 35 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı ekibe dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.