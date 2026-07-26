Göztepe’ye tanıdık eldiven

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Göztepe, kaleye tecrübeli ve yabancı oyuncu kontenjanını verimli kullanabilmek adına yerli bir isim transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibinin bu doğrultuda gündemine aldığı ilk isim ise Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç oldu.
Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, transferin artık noktalanmak üzere olduğu öğrenildi. Hem Süper Lig tecrübesi hem de kulübü yakından tanıması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alan 35 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı ekibe dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
GÖZ-GÖZ'DE OYNAMIŞTI
Günay Güvenç, Göztepe formasıyla daha önce bir döneme damga vurmuştu. Deneyimli eldiven, İzmir temsilcisinin formasını giydiği süreçte takımın Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan isimler arasında yer almış ve taraftarlarla güçlü bir bağ kurmuştu. Bu nedenle olası transfer, hem yönetim hem de Göztepe taraftarı açısından ayrı bir anlam taşıyor.
Galatasaray ile 2023 yılında sözleşme imzalayan Günay Güvenç'in mevcut kontratı 30 Haziran 2028 tarihinde sona eriyor. Sarı-kırmızılı ekipte yedek kaleci olarak görev yapan tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 16 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatmayı başaran Günay, toplam 17 gol yedi. Göztepe yönetiminin Galatasaray ile son detayları görüştüğü, transferde pürüz çıkmaması halinde Günay Güvenç'in kısa süre içinde yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.