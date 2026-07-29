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Haberler Göztepe Arda Okan’a Fenerbahçe ilgisi

Arda Okan’a Fenerbahçe ilgisi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Arda Okan’a Fenerbahçe ilgisi
Toplam bin 794 dakika süre alan Sambacı, 8 gol atıp 4 de asist yaptı. Juan 2025- 26'da ise kariyer rekorunu kırdı. Göztepe ile 32 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Juan Silva, 2 bin 591 dakikada 11 kez fileleri sarsıp 4 de gol pası verdi. Juan'ı uğurlamaya hazırlanan yönetimin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sağ kanat Arda Okan Kurtulan için de teklifleri değerlendirdiği vurgulandı. Dennis'in de en kısa zamanda iyi bir bedelle satılacağı kaydedilirken, Arda Okan'a ise Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği dile getirildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin şu ana kadar Göztepe ile resmi bir düzeye çıkmadığı öğrenildi.
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