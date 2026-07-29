Gugeshashvili’nin opsiyonu 900 bin euro

Bir süredir kaleci arayan ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi kadrosuna katan Göz
- Göz'ün deneyimli kaleci ile olan anlaşmasının detayları belli oldu. PAOK
'tan kiralanan ve Yunan kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulanan 27 yaşındaki filei bekçisi için iki takım arasında yaptığı anlaşmada, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu içeriyor ve bu opsiyonun 900 bin Euro civarında olduğu öğrenildi. Gürcü kaleci, geçen sezonun ikinci yarısında Atromitos'a kiralık olarak kalırken Yunanistan Kupası'nda 1 maç oynadı, ligde 9 karşılaşmada görev alıp ve bu müsabakalarda 9 gol kalesinde gördü.