İzmir birleşmeli

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde ISONEM ile isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe'ye ilgi gösteren sponsorlara teşekkür ederek, en önemli unsurun kendi şehrinin markalarıyla güç birliği yapmak olduğunu söyledi. Sponsorlarla olan ilişkilerin kulüp için büyük önem taşıdığını ve yerel şirketlerle iş birliği yapmayı bir aidiyet duygusu olarak gördüklerini belirten Sepil, "Sponsorlarla olan ilişkimiz bizim için çok önemli. Göztepe Kulübü olarak son yıllarda, gerek futbolda gerekse diğer olimpik branşlarda bize ilgi gösteren tüm uluslararası ve İzmir'deki şirketlere teşekkür etmemiz gerekir. Bunu sadece bir sponsor- kulüp ilişkisi olarak değil, şehrin aidiyet duygusu olarak görmemiz gerekir. Ana merkeziniz İzmir ise bizim bir numaralı görevimiz İzmir'i tanıtmak ve büyütmektir. Bu katkı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

SEPİL'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Kulübün başarısındaki en önemli gücün taraftar olduğunu söyleyen ve sezonun şölen havasında geçmesi için tüm sporseverleri maçlara davet eden Sepil, "Göztepe'nin başarısının en önemli nedeni taraftarıdır. Bu vesileyle taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Geçen sene Bornova'daki salonumuzu kullandık. Bornova Belediyesi bu konuda bize çok yardımcı oldu, bu sene de Bornova Stadı'nı bize tahsis ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Maçlarımıza taraftarımızı bekliyoruz, sezonun bir şölen havasında geçmesini istiyoruz. Geçen sene oluşan ambiyansı görmenizi, hala maça gelmemiş tüm Göztepelilerin de bu heyecana ortak olmasını istiyorum" diye konuştu.