Sol bek’e İngiliz aday





Sport Republic'in futbol yapılanması kapsamında yürütülen transfer operasyonunda, İngiltere pazarını yakından takip eden Göztepe'nin, Blackburn ile temas kurmaya hazırlandığı belirtildi. Sport Republic çatısı altında yer alan kulüpler arasındaki scouting ağı sayesinde Pickering'in uzun süredir takip edilen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Blackburn Rovers ile Aralık 2023'te yeni sözleşme imzalayan Harry Pickering'in kulübüyle kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. İngiliz ekibi, deneyimli sol beki uzun vadeli planları doğrultusunda kadroda tutmak istemişti.