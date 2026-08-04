Sol bek’e İngiliz aday

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta forma giyen 27 yaşındaki İngiliz sol bek Harry Pickering'i transfer listesine aldığı öğrenildi.
Sport Republic'in futbol yapılanması kapsamında yürütülen transfer operasyonunda, İngiltere pazarını yakından takip eden Göztepe'nin, Blackburn ile temas kurmaya hazırlandığı belirtildi. Sport Republic çatısı altında yer alan kulüpler arasındaki scouting ağı sayesinde Pickering'in uzun süredir takip edilen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Blackburn Rovers ile Aralık 2023'te yeni sözleşme imzalayan Harry Pickering'in kulübüyle kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. İngiliz ekibi, deneyimli sol beki uzun vadeli planları doğrultusunda kadroda tutmak istemişti.
FORMA REKABETİ ZORLADI
Geçtiğimiz sezon Blackburn formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev yapan Pickering, sol bekte yaşanan rekabet nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Kariyerinin bu döneminde yeniden istikrarlı şekilde ilk 11'de oynamak isteyen 27 yaşındaki futbolcunun, yurt dışından gelecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Süper Lig'de forma giyme fikrine de olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Futbola Crewe Alexandra altyapısında başlayan Harry Pickering, burada A takıma yükseldikten sonra 2021 yılında Blackburn Rovers'a transfer oldu. Kariyerinde bugüne kadar yalnızca Crewe Alexandra ve Blackburn Rovers formalarını giyen İngiliz sol bek, özellikle hücuma verdiği katkı ve enerjik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Göztepe yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.