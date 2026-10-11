Göz-Göz için kritik viraj

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına adeta erken final havasında çıkacak. İzmir temsilcisi için bu 90 dakika, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda kötü gidişata 'dur' deme fırsatı olacak.
Kendisiyle aynı puana sahip doğrudan rakibi karşısında galibiyete uzanması halinde Göz-Göz, bir anda vites yükselterek düşme hattının dışına çıkma şansını yakalayacak. Ancak sahadan puansız ayrılması halinde tehlike çanları çok daha yüksek sesle çalacak. Hem doğrudan rakibine kaybetmenin yaratacağı moral darbesi hem de yedinci haftanın da galibiyetsiz geçilmesi, sarı-kırmızılıları ligin dibine daha da yaklaştıracak. Bu nedenle Eyüpspor mücadelesi, İzmir ekibinin sezonun geri kalanına hangi ruh haliyle gireceğini belirleyecek kritik eşiklerden biri olacak.
MARMARA SEFERİ BAŞLIYOR
Öte yandan Göz-Göz'ü zorlu bir fikstür bekliyor. Eyüpspor deplasmanıyla Marmara seferine çıkacak olan sarı-kırmızılılar, önündeki beş maçın dördünde İstanbul ve Kocaeli ekipleriyle karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, bir sonraki milli araya kadar oynayacağı bu zorlu periyodu en az hasar- la atlatmanın hesaplarını yapıyor.
Göz-Göz, Eyüpspor, Kocaelispor ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşırken Başakşehir'i ise kendi sahasında konuk edecek. Yoğun fikstürde alınacak puanlar, hem takımın ligdeki konumunu değiştirmek hem de üzerindeki baskıyı azaltmak açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve futbolcular, bu zorlu virajda çıkış yakalayarak kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.