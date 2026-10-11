Göz-Göz için kritik viraj

Kendisiyle aynı puana sahip doğrudan rakibi karşısında galibiyete uzanması halinde Göz-Göz, bir anda vites yükselterek düşme hattının dışına çıkma şansını yakalayacak. Ancak sahadan puansız ayrılması halinde tehlike çanları çok daha yüksek sesle çalacak. Hem doğrudan rakibine kaybetmenin yaratacağı moral darbesi hem de yedinci haftanın da galibiyetsiz geçilmesi, sarı-kırmızılıları ligin dibine daha da yaklaştıracak. Bu nedenle Eyüpspor mücadelesi, İzmir ekibinin sezonun geri kalanına hangi ruh haliyle gireceğini belirleyecek kritik eşiklerden biri olacak.