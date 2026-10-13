Göztepe Eyüp’e patladı

Göztepe, üzerindeki kara bulutları İstanbul'da dağıttı. Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanında 4-0 kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini aldı hem de düşme hattından çıkmayı başardı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi'nin kırmızı kart görmesiyle sayısal üstünlüğü ele geçiren Göz- Göz, 11. dakikada Juan'ın penaltı golüyle öne geçti. Bu golle rahatlayan İzmir ekibi, kalan bölümde de üstün oyununu skora yansıtarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

HENRIQUE YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya Janderson-Henrique değişikliği ile başlayan sarıkırmızılılar, rakibini domine etti. 54'te Akannor'un harika çalımlarla getirip servis ettiği topta Henrique farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Eyüp savunmasının hatasında araya giren Henrique skoru 3-0 yaptı. 74'te Arda Okan'a yapılan faul sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 75'te Henrique atışı gole çevirdi: 0-4. Sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Göztepe, İstanbul'da aldığı bu sonuçla derin bir nefes aldı. Dört gollü zafer, yalnızca üç puan değil, takımın özgüvenini yeniden kazanması açısından da büyük önem taşıyor. Şimdi önemli olan, bu çıkışı sürdürmek ve alınan galibiyeti yeni bir başlangıca dönüştürmek.

GÖZ-GÖZ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Göztepe, Alanyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşısında Noah Sonko Sundberg, Novatus Miroshi ve Janderson'u ilk 11'de görevlendirdi. Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan Ege Yıldırım, Alex Matos ve Andre Henrique ise Eyüpspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece ilk 11'inin büyük bölümünü korurken üç farklı isimle sahaya çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, Eyüpspor karşılaşmasında da takımına desteğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, deplasmanda oynanan mücadelede tribünlerdeki yerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç boyunca takımlarına destek veren Göztepe taraftarı, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, deplasmanda da takımlarının yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.